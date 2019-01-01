سولشار يقدم تفسيراً غريباً لهدف لوكاكو!

النرويجي سعيد بالفوز الرابع على التوالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للبريميرليج.

وقال سولشار عقب المباراة لسكاي سبورتس:"أخيراً حافظنا على نظافة شباكنا، إنه أداء احترافي للغاية، لم نصل إلى أقصى ما يمكننا فعله ولكن كنا مسيطرين. واصلنا المحاولة وحصلنا على الأهداف، لقد كانت لمسة أولى جيدة من بديل، حين ترى روميلو لوكاكو الكبير يجري تجاهك، كحارس يمكنك أن تبعد أيديك"! اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وأضاف:""لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في الشوط الأول، كان الأمر أشبه بمباراة ودية، بتمرير أكثر من اللازم. سنذهب إلى دبي بعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، نحتاج للعمل على الجانب البدني لأننا سنحتاج إلى تلك السيقان حين نصل لنهاية مارس".

وتابع في تصريحاته لبي بي سي:"يجب أن نكون سعداء بأربعة انتصارات من أربع مباريات، لم نتلقى هدفاً من لعب مفتوح حتى الآن. كنا نعاني بعض البطء في الشوط الأول ولكننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد وتحلينا بالتركيز. في أول 5 دقائق منحناهم فرصتين أو 3 ولكن عدنا للاستقرار مجدداً".

وعن اللاعبين أوضح:"نيوكاسل نادي رائع يملك جماهير رائعة، تنتظر منهم الهجوم ولكن فيكتور ليندلوف وفيل جونز كانا مذهلين. أيضاً يملك ماركوس راشفورد تلك الركلة الخاصة بكريستيانو (رونالدو)، فهي تدور في كل مكان، ولكني أحببت هدفه اليوم، لقد هدأ ثم مررها إلى داخل المرمى، عمل رائع".

وكان هذا الفوز هو الرابع على التوالي، قبل مواجهة ريدينج في كأس الاتحاد ثم توتنهام هوتسبر في الأسبوع الثاني والعشرين للبريميرليج.