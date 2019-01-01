سولشار يعيد لمانشستر يونايتد جائزة أفضل مدرب للمرة الأولى منذ رحيل فيرجسون

أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يحقق لقب أفضل مدرب في الشهر عن يناير الماضي وللمرة الأولى لصالح الشياطين الحمر منذ 2012.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن حصول المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على جائزة أفضل مدرب بشهر يناير في البريميرليج.

جاء هذا في بيان مقتضب نشره الحساب الرسمي للرابطة عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" لتكن المرة الأولى منذ فترة طويلة للشياطين الحمر.

وخاض فريق مانشستر يونايتد خمس مباريات خلال شهر يناير الماضي في الدوري الإنجليزي حقق الفوز في أربعة منهم وتعادل في مباراة وحيدة.

وسجل فريق مانشستر يونايتد تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس التي خاضها في يناير وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط خلال تلك الفترة.

ويعد سولشار هو المدرب الأول الذي يحقق هذه الجائزة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد أليكس فيرجسون الذي حققها للمرة الأخيرة في أكتوبر 2012.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي صدارة ترتيب الفرق التي حصل مدربوها على الجائزة برصيد 28 جائزة ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 فقط بالتساوي مع أرسنال.