سولشار يشيد بكيفية إيقاف صلاح ولا يتذكر أي تهديد للريدز

الإصابات عطلت مسيرة الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

علق المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشار، على الأداء والإصابات التي ضربت مانشستر يونايتد في مواجهة القمة أمام ليفربول.

وحسم التعادل السلبي قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة أجرى فيها المدرب المؤقت 3 تغييرات اضطرارية في الشوط الأول.

وتحدث سولشار بعد نهاية اللقاء: "كل شيء كان خاطئ في الشوط الأول، كانت لدينا 4 إصابات، وكان لابد من الإبقاء على راشفورد، لقد كان يومًا عصيبًا".

وتابع عن انعدام خطورة ليفربول: "لا اتذكر أي هجمة للريدز، حتى عندما كانوا يمتلكون الاستحواذ، لا اتذكر قيام دي خيا بأي تصدي".

وعن سكوت ماكتيموناي الذي شارك اليوم بدلاً من المصاب نيمانيا ماتيتش: "لقد كان رائعًا، عندما كانوا يحتاجون هدفًا، لقد أبعد صلاح عن مركزه، وكذلك لوك شاو الذي قدم مباراة كبيرة".

وعن الإصابات واصل النرويجي: "لقد ضاع الفريق بسبب عددًا من الإصابات العضلية، والأربطة".

وواصل: "لدينا لاعبين جيدين خاضوا المباراة، ومازال لدينا 11 لاعباً سيكونوا متواجدين أمام كريستال بالاس يوم الأربعاء".

خرج من جيب يونج ليدخل جيب شاو 🤦‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

وفشل يونايتد في الحفاظ على المركز بسبب فوز أرسنال على ساوثهامبتون، مقابل انفراد ليفربول بالصدارة بفارق نقطة وحيدة عن سيتي.