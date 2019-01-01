النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

سولشار يدخل تاريخ مانشستر يونايتد من الباب الخلفي

التعليقات()
Michael Steele
الهزيمة الأكبر على أولد ترافورد في التاريخ الأوروبي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق أولي جونار سولشار المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد رقماً سلبياً في تاريخ مانشستر يونايتد بالمسابقات الأوروبية.

 

جاء ذلك بخسارته على ملعب الشياطين الحمر "أولد ترافورد" أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

اختيارات المحررين

صحيح أن سولشار حقق الكثير من الأرقام الإيجابية، مثل بدايته الكبرى بـ11 مباراة بلا هزيمة، وأول خماسية منذ عهد سير أليكس فيرجسون، إلا أنه تلك المرة تلقى الهزيمة الأكبر في تاريخ يونايتد الأوروبي على ملعبه.

ولم يسبق لأحمر مانشستر أن خسر في أولد ترافورد بفارق أكبر من هدف واحد، لتصبح تلك هي الخسارة الأولى بفارق هدفين.

جاء ذلك بفضل هدفي برينسل كيمبيمبي وكيليان مبابي في الدقيقتين 53 و60 على الترتيب.

إغلاق