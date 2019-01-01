سولشار يجري حصص تدريبية خاصة لاثنين من لاعبي مانشستر يونايتد

النرويجي يريد تغيير بقايا أسلوب مورينيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن قيام أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد بتوفير حصص تدريبية إضافية لاثنين من لاعبي الفريق

وبحسب صحيفة مترو فإن هذا الثنائي هو أنتوني مارسيال وروميلو لوكاكو، حيث يحتاج سولشار لتغيير طريقة لعب الثنائي عما كان عليه في عهد الدرب السابق جوزيه مورينيو.

ويحاول سولشار زيادة سرعة اللعب لدى لوكاكو للإفادة منه في التحولات، بينما يرغب بزيادة حصيلة مارسيال التهديفية.

ويبحث المدرب النرويجي عن استغلال سرعة مارسيال في اختراق منطقة الجزاء والتسجيل بشكل أكثر، مثلما يفعل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

واستمرت تلك الحصص لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، ولكن هناك مؤشرات تعكس تحسناً في ذلك الأمر بالفعل.