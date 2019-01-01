سولشار يتحدث حول إصابة لينجارد ومارسيال قبل مواجهة ليفربول

أبرز ما جاء في مؤتمر سولشار قبل مواجهة ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تصدرت الإصابات المؤتمر الصحفي للمدرب النرويجي أولي جونار سولشار قبل مباراة ليفربول المنتظرة.

وسيحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد على ملعب أولدترافورد الأحد المقبل، في قمة الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

وحول المباراة، قال أولي سولشار إن المواجهة أمام ليفربول تكتسب طابعًا خاصًا بغض النظر عن حسابات المنافسة.

وأضاف: "نحن نمر بفترة جيدة ونسعى إلى استغلالها في تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية، مهما كان اسم المنافس"

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وحول الإصابات قال: "لينجارد ومارسيال عانيا من إصابات عضلية في مواجهة باريس سان جيرمان وهذا أثر علينا بالسلب"

وأضاف: "مشاركتهما في مواجهة ليفربول ستكون محل شك، ولكن من المحتمل أن يشاركا على الرغم من أن هذا يبدو مستبعدًا"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد خسر من ليفربول ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف، مما تسبب في إقالة جوزيه مورينيو.