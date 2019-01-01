سولشار: هدفنا التأهل لدوري الأبطال ولن نستبدل دي خيا

تعرف على تصريحات سولشار قبل مباراة هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي

أكد أوليه جونار سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، استمرار ديفيد دي خيا حارسًا أساسيًا للفريق مشيرًا إلى تطلع الشياطين الحمر للتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

دي خيا يقدم أسوأ مواسمه مع مانشستر يونايتد كما تسبب في خسارة العديد من المباريات في الفترة الأخيرة.

وقال سولشار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "دي خيا سوف يلعب المباراة بالطبع. سيرجيو روميرو تعرض لإصابة ولا يزال يعاني من آلام في الركبة بينما ديفيد تدرب بصورة جيدة".

وتابع: "دي خيا يقدم موسمًا جيدًا ونسير بصورة جيدة في مسألة تجديد عقده. للأسف الحارس يتواجد على أغلفة الصحف للحديث عن قصص غير صحيحة".

وأردف: "لقد صنعنا العديد من الفرص في المباريات الماضية ولكننا لم نسجل، وقبل ذلك كنا نعاني من المشكلة ذاتها ولكن دي خيا كان ينقذنا ويتمكن من التصدي للكرات. الأمور الآن تغيرت وعلينا زيادة الفعالية".

المدرب النوريجي أشار إلى أنّ فريقه لا يعاني من إصابات خطيرة مشيرًا إلى أنّ الأسبوع الماضي كان غريبًا ونتيجة مباراة تشيلسي جاءت محبطة لكن الفريق مستعد لتقديم الأفضل في المباراتين المتبقيتين.

وواصل: "بحسب ما تقولون في الصحف فنحن سنوقع مع 250 لاعبًا في الصيف. سوف اجتمع مع الإدارة ونضع خطة الموسم المقبل والصفقات المتوقعة وتحسين شكل الفريق".

المهنة الأصعب في كرة القدم 😅pic.twitter.com/lLHzGBE2PO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

واختتم: "خطتنا التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهذا الأمر يؤثر كثيرًا على سوق الانتقالات وإقناع بعض اللاعبين بالانضمام للفريق. ولكني واثق من أنّه حتى لو لم نصل للتشامبيونزليج فإن اللاعبين يرغبون في البقاء وتصحيح المسار لأجل العودة للمنافسات".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.