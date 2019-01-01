الدوري الأوروبي

سولشار: نقطة جيدة على ملعب سيئ

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Getty Images
المدرب النرويجي سعيد بأداء اللاعبين..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد اعتقاده بأن تعادل فريقه مع ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي يعتبر نقطة جيدة.

وقال سولشار:"إنها نقطة رائعة بعيداً عن الديار أمام خصم صعب وعلى ملعب صعب".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية باللاعبين، لقد قدمنا عرضاً جيداً، ربما كنا قادرين على نيل النقاط الثلاث".

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وأوضح:"لا يمكننا النقاش حول المستوى، إنه أداء جيد ضد خصم جيد على أرضية سيئة للغاية".

يذكر أن يونايتد بات يتقاسم الصدارة مع بارتيزان الذي هزم أستانا 2-1، بـ4 نقاط لكل منهما.

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