سولشار: نحتاج لتغييرات جذرية في الفريق

مدرب مانشستر يونايتد ينوي إجراء تغييرات جذرية على الفريق بعد الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

مدرب مانشستر يونايتد ينوي إجراء تغييرات جذرية على الفريق بعد الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا

أعرب أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن إحباطه عقب انتهاء مباراة فريقه ضد فريق هدرسفيلد تاون في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، بخر أحلام الشياطين الحُمر في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وقال سولشاير في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية: "إنه لأمر مُجرح وسئ ألا تفوز، خصوصًا ضد خصم سهل، ولكن الملعب كان صخبًا والأجواء كانت صعبة، ولكن نحن مانشستر يونايتد وعلينا ألا نتحدث عن تلك الأمور، الاهم هو تحقيق الفوز، الأمر معقد جدًا، علينا القيام بتغيير شامل في الفريق".

وأضاف:" لقد منحنا لهم الثقة بسبب سوء أدائنا، الهدف الذي تلقيناه علينا أن نتفاداه في الموسم المقبل، سيكون علينا الكثير من العمل لأننا استقبلنا هذا الهدف في أكثر من مباراة، اليوم وضد ولفرهامبتون وضد إيفرتون".

وعن بقاء أليكسيس سانشيز قال: "سنرى موقفه من الإصابات المتكررة ومن ثم سنقرر رحيله أو بقاءه، أما باقي اللاعبين سنقوم بتقييم شامل لهم في الموسم ونرى من سيرحل ومن سيبقى".

واختتم قائلًا: "من الصعب أن تغير مدربك في منتصف الموسم، الأمر يكون معقد بالنسبة للاعبين قبل المدرب، ولكن سيكون هناك فترة إعداد قادمة وسنختار الصفقات التي نريد التدعيم بها، هناك تغييرات بالتأكيد ستحدث".

يذكر أن سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي جوزية مورينيو.