مولده سعيد بإعارة سولشار لمانشستر يونايتد

النادي النرويجي سعيد بتواجده في وسائل الإعلام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى نادي مولده النرويجي سعادته البالغة بارتباطه مؤخرًا بمانشستر يونايتد الإنجليزي في وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية، ذلك بعد انتقال مدرب الفريق أولي جونار سولشار لتدريب اليونايتد خلفًا للمقال جوزيه مورينيو حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع اختيار النادي الإنجليزي على سولشار صاحب هدف الفوز الثمين في نهائي دوري الأبطال 1999 ضد بايرن ميونيخ لخلافة مورينيو حتى نهاية الموسم، وبهذا رحل المدرب عن مولده الذي يُشرف على تدريبه منذ عام 2015 مستغلًا بندًا في عقده يسمح له بذلك، على أن يعود له في الصيف القادم إلا إن قرر النادي الإنجليزي منحه عقدًا دائمًا.

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وقال أوستين نيرلاند المدير التنفيذي للنادي في بيان رسمي "طلب مانشستر يونايتد من مولده استعارة المدرب هو بحد ذاته حدث، وهو كذلك تعبير عن الثقة بأولي جونار ونادي مولده. نحن سعداء بإقراض سولشار ونتمنى له وللنادي النجاح".

"تلك فرصة كبيرة لمولده نرى أنها ستطور وتساعد مولده أكثر على التواجد في خريطة كرة القدم".