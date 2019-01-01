سولشار يهاجم وسائل التواصل الاجتماعية ويكشف مصير سانشيز

يونايتد وتحدي جديد أمام كريستال بالاس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

هاجم أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، وسائل التواصل الاجتماعية بعد واقعة الهجوم على لاعبه بول بوجبا، وذلك ضمن المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس.

وتعرض بوجبا لهجوم عنصري بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام وولفرهامبتون، والتي تعادل بها الفريق بهدف لكل جانب.

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وقال سولشار في البداية: "مواجهة صعبة ككل مباريات البريميرليج، كل مباراة تحدي خاص، كريستال فريق منظم وسريع ويجيد الكرات الثابتة والمرتدات، لم أشاهد لقاء العام الماضي ولكن أعرف أن زاها كان خطيراً".

وأتبع: "الفريق متحمس وقدمنا عرض قوي أمام وولفز، ونملك الثقة في أنفسنا لأننا نملك الطاقة والجميع في حالة طيبة وجاهز".

وتحدث سولشار بعد ذلك عن واقعة العنصرية ضد بول بوجبا: "شخصيته قوي وفي حالة طيبة، لا أتخيل أن تلك الأمور نتكلم عنها في 2019، وسائل التواصل مكان يختبيء فيه الناس خلف هويات غير حقيقية".

وأكمل: "الأمر ليس بيدي لأغيره، يوجد عديد الحسابات تحمل اسمي ولكنها ليست صادقة، يجب أن تتحرك السلطات، أشعر بالأسف لهؤلاء الأشخاص لأنهم يملكون مشاكل".

واستمر: "الأمر أصبح جدي، هناك تهديدات بالقتل والاعتداء، لا يمكن منع اللاعبين من استخدام وسائل التواصل ولكن يمكن أن ننشر الأمور الإيجابية ونساعد الناس، الجميع هنا يساند بول لأننا فريق واحد ومتحد، سترون ذلك كثيراً".

وحول أزمة ركلات الجزاء: "أثق أنك سترون بول يسجل من ركلة جزاء قريباً، نتدرب على ركلات الجزاء والثنائي بول وماركوس هما المتخصصان، لا يوجد فوضى في الأمر".

وكشف سولشار عن تعرض لاعبه دييجو دالوت لإصابة جديدة: "سيكون بعيداً عن المشاركة لمدة، أتمنى أن يكون جاهزاً بعد التوقف الدولي، عانى من مشكلة في الأسابيع الأخيرة".

ورفض النرويجي التعليق على تصريحات روميلو لوكاكو الأخيرة: "لن أدخل في ذلك الموضوع، لوكاكو رحل، بالإضافة أن تلك التعليقات قيلت وقتما كان لاعباً في صفوف يونايتد".

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وأوضح المدرب آخر المستجدات فيما يخص أليكسيس سانشيز: "هو يتحدث مع بعض الأندية ولكنه شارك في مباراة ويعمل بقوة، سنرى ما سيحدث في سبتمبر".

ويملك مانشستر يونايتد حالياً أربع نقاط من انتصار على تشيلسي والتعادل مع وولفز في أولى لقاءات البريميرليج.