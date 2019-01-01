سولشار: لا أعرف كيف أساعد سانشيز

التشيلي لم يقدم الإضافة مساء الثلاثاء بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعترف مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار أنه لا يعرف كيف يعيد لاعبه أليكسيس سانشيز لمستواه وأن الأخير عليه أن يساعد نفسه.

وشارك سانشيز كبديل في نهاية الشوط الأول من لقاء الفريق مع باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء ولكن فشل في تقديم الإضافة وخسر مانشستر بهدفين نظيفين.

وفقد سانشيز مكانه أساسياً في تشكيلة الفريق مع سولشار في ظل تألق أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد وماركوس راشفورد بالمقارنة مع تراجع مستواه.

وقال سولشار في تصريحات نقلها موقع "فور فور تو": "لا يوجد شيء يمكنني فعله فيما يخص سانشيز، عليه أن يجد نفسه ويساعد نفسه".

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⚽ الأهداف المسجلة في دوري الأبطال:



رونالدو

🏟 40 مباراة

⚽ 14 هدف



مبابي

🏟 24 مباراة

⚽ 14 هدف



🤯 لا يزال في الـ20 من عمره. pic.twitter.com/Sz6udMVi4Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

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وختم: "جميعنا نعرف أن هناك لاعب ذو جودة كبيرة هنا".

وحول نجم بي إس جي كيليان مبابي: "المساحة التي قطعها للوصول لكرة الهدف، هكذا يجب أن تقوم بالأمر، لم أكن مدافعاً مميزاً ولا أعرف كيف يتم إيقافه، ولكن كان يجب أن يقف أمامه أحد ولا تعطيه المساحة".

وسيقام لقاء العودة بعد أسبوعين من الآن على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.