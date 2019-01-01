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سولشار: مانشستر قادر على الفوز بكل المباريات ونملك خطة انتقالات

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Getty Images
تحسن كبير للشياطين منذ وصول المدير الفني النرويجي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، أن الثقة ترتفع في صفوف الفريق وأنه قادر على تحقيق الانتصار في كل مباراة.

وتحسن أداء يونايتد منذ وصول المدير الفني النرويجي وحقق الانتصار في أربع مباريات متتالية، الأمر الذي لم يحدث منذ بداية الموسم.

وقال سولشار للمراسلين: "عندما تأتي لنادي مثل هذا تتوقع الفوز بالمباريات، وعندما تفوز في أربع تنتظر تكرار الأمر في المقبلة، يمكننا الفوز في كل مباراة مقبلة".

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وأضاف: "نريد الفوز بالبطولات ونهائي كأس إنجلترا مميز، لعبته في 99 بويمبلي، شاهدت الكثير كطفل وكان رائعاً، أتمنى الوصول للنهائي والفوز".

وحول سولشار حديثه إلى الانتقالات: "أعتقد أن النادي وضع خطة منذ الصيف الماضي ويملك أهدافاً محددة، أنا هنا لتدريب المجموعة المتاحة ولكن سأعطي رأيي".

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وتحدث النرويجي عن إمكانية توليه المنصب بشكل دائم: "لا أفكر بالأمر، استمتع بكل مباراة على حدة وأبحث عن الانتصار، وعندما يحين الإعلان عن المدرب الجديد، أنا أو أي شخص آخر، سأتمنى له التوفيق".

وختم حديثه عن علاقته باللاعبين: "لبسوا خائفين مني بعد، ولكن نستمتع بالعمل سوياً والمفتاح هو رغبتهم بالعمل والتطور".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء السبت أمام ريدنج في افتتاح لقاءات الفريق في كأس إنجلترا.

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