سولشار: لوكاكو لن يلعب ضد إنتر ونتوقع الكثير من بوجبا

تعرف على تصريحات مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة إنتر وديًا

أكد أوليه جونار سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عدم جاهزية روميلو لوكاكو لمواجهة إنتر مشيرًا إلى أنّ الجميع ينتظر الكثير من بول بوجبا.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب إنتر من حسم صفقة لوكاكو خلال الصيف الجاري.

وقال سولشار في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لوكاكو لن يشارك لأنه لا يزال مصابًا ولا أملك أي تفاصيل جديدة تتعلق بمسألة انتقاله من صفوف الفريق".

وتابع: "لوك شاو وديفيد دي خيا جاهزان، أعتقد أنّ الأخير قد يلعب 60 دقيقة، كما أنّ دراميان وفريد يقدمان عملًا رائعًا وقد يلحق البرازيلي بنا في بعثة الفريق".

وأثنى المدرب على الاستقبال الحافل من الجمهور في سنغافورة كما أكد أنّ الفترة التحضيرية تمر بصورة جيدة وخاصة أنّ المنافسين أقوياء وفرصة لاختبار إمكانيات اللاعبين.

كما أشار إلى أهمية تقديم الأفضل في بطولة الدوري الأوروبي ومحاولة الفوز باللقب، موضحًا أنّ الإدارة تعمل حاليًا على ضم صفقة جديدة أو اثنين بهدف تعزيز الفريق للعودة للتنافس في الموسم المقبل.

وواصل: "البريميرليج بطولة تنافسية ونركز فقط على أنفسنا ونحاول تحسين مستوى مانشستر يونايتد بغض النظر عن المنافس. لا نمتلك خطة معينة لبديل هيريرا وسوف نبني فريقًا قويًا".

واختتم: "أتمنى أن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه وعلى رأسهم بوجبا، لأن الأمر يتعلق بالفريق ككل وليس لاعبًا محددًا. مارسيال يمتلك مؤشرات رائعة ونثق فيه هو وماركوس راشفورد في الموسم الجديد".

وكان مانشستر يونايتد قد انتصر في أول مبارياته الودية على ليدز يونايتد برباعية نظيفة.