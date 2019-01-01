سولشار: لا مزيد من الأعذار

المدرب النرويجي يعد بموسم مختلف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد أنه لا يوجد أي أعذار للفريق لأي إخفاق جديد في الموسم التالي.

وقال سولشار لقناة النادي الرسمية:"أنا هنا منذ 5 أشهر فقط، ولكني أستمد الطاقة من العمل أحياناً، هذا حزين ولكنه حقيقي، أنت تنال الطاقة حين تسير الأمور ضدك".

وأضاف:"تأتي تلك الطاقة الإضافية لأنك تصبح عازماً على العودة بفريق أفقضل وكمدرب أفضل، وأن تساعد اللاعبين على التحسن".

وأوضح:"لا تفهموني بشكل خاطئ، الفوز شيء جيد، ولكن في موسم مثل الذي كنا به، أعتقد أن الكل يريد الآن أن يظهر ما يمكنه فعله، لأن لدينا لاعبين ومدربين يتمتعون بالفخر".

وتابع:"سنجلس ونفكر في كل الخطط الممكنة وسنكون جاهزين حين يأتي الأول من يوليو، لن يكون هناك أي أعذار".

يذكر أن يونايتد أنهى الموسم بالمركز السادس ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.