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الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار: كرة القدم لعبة أخطاء

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النرويجي يشيد بقتالية فريقه بعد الفوز على ليستر..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته بالفوز على ليستر سيتي 1-0 ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للبريميرليج.

 

وقال سولشار لبي بي سي عقب المباراة:"ليستر تواجد في بعض المواقع الخطرة، وقام ديفيد دي خيا ببعض التصديات العظيمة، كان بإمكاننا تقديم ما هو أفضل على صعيد الدفاع ولكننا حصلنا على 3 نقاط مستحقة".

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وأضاف:"ديفيد (دي خيا) صبور للغاية في تمركزه ويقرأ اللعبة بشكل جيد، هو لا يقامر. وتلك التمريرة من بول بوجبا كانت عظيمة وهذا التحكم من ماركوس (راشفورد) كان أفضل".

وأوضح:"كرة القدم هي لعبة أخطاء، حين نرتكب الأخطاء يقاتل اللاعبون لأجل الكرة ويمنحون كل ما لديهم".

أما عن أليكسيس سانشيز فقال النرويجي:"لقد عمل بشكل رائع من الناحية الدفاعية، إنه يأتي ويتحسن طوال الوقت".

يذكر أن سولشار قد خاض مباراته العاشرة بلا هزيمة، بواقع 9 انتصارات وتعادل وحيد في جميع المسابقات.

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