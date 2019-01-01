سولشار متفائل بتجديد عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات مدرب الشياطين الحمر بشأن استمرار دي خيا في صفوف مانشستر يونايتد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد أوليه جونار سولشار، المدير الفني لمانشستر يونايتد، اقتراب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من تجديد عقده مع الفريق.

عفد صاحب الـ 28 عامًا ينتهي في 2020 والتقارير ترجح تجديد التعاقد مع الحصول على راتب يصل إلى 350 ألف إسترليني في الأسبوع.

وقال سولشار في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفيننج ستاندر": "أتمنى أن نحسم عملية تمديد عقد دي خيا قريبًا والأمر متوقف بين ديفيد والإدارة لإعلان موعد التجديد".

وإجابة على سؤاله حول إمكانية استمرار روميلو لوكاكو مع الفريق: "حينما تنطلق مسابقة الدوري الإنجليزي فأنا واثق من أن اللاعبين الذين سيستمروا في النادي سوف يقدمون أفضل ما لديهم".

واختتم: "أنا واثق من أننا سوف نمتلك فريقًا قويًا بلاعبين لا يهتمون بشيء سوى تقديم كل ما لديهم لأجل النادي".

هل يحصل كونتي أخيرًا على هدفه المنشود؟ 🤔@MastercardMEA pic.twitter.com/j8d9JdDn9A — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت لاقتراب لوكاكو من إنتر الإيطالي.

المهاجم البلجيكي أكد في أكثر من مناسبة رغبته اللعب في الكالتشيو كما أشار إلى تعلقه بالمدرب أنطونيو كونتي.