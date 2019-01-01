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سولشار: تعلمت كثيرًا من لعبة المدرب الأفضل

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مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار يتحدث عن لعبة المدرب الأفضل وعلاقتها بكرة القدم

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشار المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أنه تعلم كثيرًا من لعبة المدرب الأفضل.

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وكان سولشار قد تحدث لوسائل الإعلام أمس السبت على خلفية المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي.

وحول النتائج الإيجابية التي حققها قال سولشار إن العمل الذي يقوم به الجميع هو السبب الرئيسي في كل ما تحقق من إيجابيات حتى الآن.

ورفض سولشار اعتبار شخص ما هو المسؤول الأوحد عن تحسن الأمور أو عن تحولها للأسوأ، مؤكدًا أن كرة القدم لا تختزل في فرد واحد.

وتطرق سولشار حول لعبة المدرب الأفضل، حيث أكد أنها تحاكي الواقع في كثير من الاشياء، وأنها من الممكن أن تكون ملهمة للكثير من المدربين.

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يذكر أن أولي جونار سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي، وذلك خلفًا للمقال جوزيه مورينيو.

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