سولشار: بوجبا مميز ولدينا فريقًا رائعًا

أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يعرب عن سعادته بالفوز أمام فريق فولهام ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بالفوز أمام فريق فولهام ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للشياطين الحمر وأكد خلالها أن الفريق يمر بحالة جيدة للغاية ولديه قدرة على تقديم أداءًا طيبًا.

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وقال سولشار: "عند إدخال التغييرات على الفريق يكون عنصر المخاطرة دومًا موجود، لكن إذا لم تخاطر لن تحقق الفوز وأنا أملك ثقة كبيرة في الفريق".

وأضاف: "لم أشعر أنه ستكون هناك مشكلة لو دفعت بأيًا من اللاعبين في المباراة، رغم أن فولهام وضعنا تحت الضغط لعدة دقائق لكن بعد ذلك سجلنا وكنا جيدين، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وكان يمكننا أن ننهي اللقاء بأربعة أو خمسة أهداف".

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وأكمل عن بوجبا: "لقد لعب مباراة على قدر الامكانيات الرائعة التي يمتلكها، وساعدنا كثيرًا في الوقت الذي احتجنا فيه لأن نهاجمهم وندفع بفريقنا للأمام".

واختتم تصريحاته: "نحن نمتلك فريقًا صغيرًا في السن ولديه امكانيات كبيرة وفي الوقت الحالي نحن نفكر فقط في الصعود بجدول الترتيب ، لنأمل أن نبقى في الأعلى، علينا أن نقوم بكل شيء من أجل ذلك".