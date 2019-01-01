سولشار: الفوز على تشيلسي فرصة جيدة لتجنب "ليالي الخميس"

المدرب النرويجي يريد تفادي اللعب بالدوري الأوروبي الموسم القادم

أكد أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، على ثقته في وصول فريقه لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإنجليزي.

يونايتد يعاني من سلسلة نتائج سيئة في الفترة الأخيرة، حيث خسر سبع مباريات من آخر تسعة خاضها بجميع البطولات.

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الشياطين الحمر سقطوا أمام إيفرتون وضد مانشستر سيتي في الديربي بأسبوع واحد، ليتعقد موقفهم كثيراً بجدول البريميرليج.

وقبل مواجهة تشيلسي الأحد القادم قال سولشار للموقع الرسمي ليونايتد:"نريد المزيد من الجودة، إذا فزنا بتلك المباراة حظوظنا ستكون كبيرة جداً في التأهل".

وأضاف:"نعم نسعى للتواجد في دوري أبطال أوروبا، اللعب ليالي الخميس "الدوري الأوروبي" ليس من ضمن خططي حتى الآن".

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وتابع:"لدينا 3 مباريات على نهاية الدوري، تفصلنا 3 نقاط عن المركز الرابع، لم يتوقع أحد وصولنا لهذا المكان منذ بضعة أشهر".

وعن التحضير للمباراة:"يجب على الجماهير أن تكون جاهزة لدعمنا وكذلك اللاعبين، قمنا بتحليل تشيلسي جيداً، يجب الظهور بالعقلية المناسبة من أجل الفوز، الجمهور يستحق نتيجة جيدة بعد هذه الفترة الصعبة".

جدير بالذكر أن مانشستر يحتل المركز السادس بجدول البريميرليج بـ64 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الخامس وثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع.