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سولشار: العودة لأولد ترافورد ليست سهلة - ولا أخشى جاري نيفيل

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المدرب النرويجي لا يشعر بالقلق من تعرضه للنقد والهجوم في مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد أولي سولشار المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، أن العودة لأولد ترافورد مرة أخرى لن تكون سهلة.

لاعب مانشستر السابق تولى مهمة تدريب يونايتد الثلاثاء الماضي بشكل مؤقت، بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو.

النرويجي قاد الشياطين الحمر لانطلاقة جيدة هذا الأسبوع، بعد الفوز على كارديف سيتي بخماسية، ليحصل على أول ثلاث نقاط له بوظيفته الجديدة.

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الشياطين الحمر يستعدون الآن لأول مباراة مع سولشار على ملعب أولد ترافورد، غداً الأربعاء بالدوري الإنجليزي ضد هيديرسفيلد تاون.

وقال سولشار عن المباراة:"لن تكون سهلة أبداً، عليك التحكم في مشاعرك قبل القيام بوظيفتك".

وأضاف:"أتطلع للعودة مرة اخرى لأنه من الطبيعي التحمس للعب على أولد ترافورد".

وأما عن مساندة الجماهير له:"جمهور مانشستر هو الأفضل في العالم، أمتلك تاريخاً جيداً في النادي، ورؤية لافتات الترحيب بي جعلتني أشعر بسعادة لا توصف".

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الانتقادات:"لا تقلقوا جاري نيفيل لن يرحم في انتقادي، قمت بالجلوس معه 11 عاماً في غرفة ملابس واحدة، الآن هو يحصل على راتبه من خلال إبداء رأيه بباقي المدربين".

يذكر أن سولشار تم تعيينه كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم، ويعمل بجانبه مدربه السابق السير أليكس فيرجسون كمستشار فني للفريق.

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