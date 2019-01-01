سولشار: إهدار ركلات الجزاء؟ أنا قد أهدرت بعضها من قبل

سولشار يلوم سوء الإنهاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتقد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد فشل فريقه في التسجيل والأخطاء الدفاعية التي أسفرت عن خسارته أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال سولشار عقب المباراة:"لقد سجلوا هدفين وسجلنا واحد. لم نكن حاسمين بالقدر الكافي أمام المرمى بينما سجلوا هم هدفين سهلين للغاية".

وأضاف:"أعتقد أننا قدمنا مستوى أفضل في الشوط الثاني ولكن لم نسجل، لقد سيطرنا على المباراة ولكن لم نتحكم بها".

وأوضح:"كان يجح أن نتعامل مع آخر 5 دقائق بشكل أفضل، لقد دافعنا بشكل سيئ في بعض الأوقات اليوم وهذا كلفنا كثيراً. أحيناً لا يمكنك العثور على المنتج النهائي وهذا ما حدث اليوم، لم نختبر حارسهم بما فيه الكفاية".

A first defeat of the season for #MUFC . #MUNCRY — (@ManUtd) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

وعن ركلة الجزاء الضائعة اليوم قال:"في مباراتين أهدرنا ركلتي جزاء، هذا جزء من اللعبة وأحياناً يحدث، لقد أهدرت بعضها بنفسي من قبل".

وتابع:"إذا سجلناهما كانت القصة لتختلف كثيراً، وإذا واصلنا وضع أنفسنا في تلك المواقف سنحصل على المزيد من ركلات الجزاء وسنسجل، أنا أثق باللاعبين للتسجيل مجدداً".

يذكر أن يونايتد جمع 4 نقاط من أول 3 مباريات، بالفوز على تشيلسي 4-0 والتعادل مع ولفرهامبتون 1-1، وكما أضاع ماركوس راشفورد ركلة جزاء في مباراة الليلة، كان بول بوجبا قد أهدر واحدة أخرى أمام الوولفز.