داخل عقل سولشار – من أين يؤكل أرسنال؟

مانشستر يونايتد سيحل ضيفًا على أرسنال في ملعب الامارات بمواجهة صعبة للغاية بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره أرسنال غدًا السبت على ملعب الامارات ويبحث كل منهما عن طريقة لتحقيق انتصار هام في طريقه لتحقيق بطولة هذا الموسم.

ولا تتمثل أهمية المباراة في الاستمرار بالكأس فقط وقدرة كل فريق على الوصول لدور أبعد بالبطولة لكن وجود إدارة فنية جديدة بكل نادي تمنح اللقاء أهمية خاصة حيث ستكون المواجهة الأولى بين سولشار وإيمري.

في الأسطر المقبلة سنحاول أن نذهب في رحلة داخل عقل المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد بحثًا عن طريقة يتجاوز فيها أرسنال الذي يمتلك معنويات رائعة بعد الفوز على تشيلسي في ديربي لندن بالأسبوع الماضي.

حين ننظر لفريق أرسنال فنحن بصدد الحديث عن هجوم ناري يقوده الجابوني إيمريك أوباميانج وشريكه الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ويملك الأول 14 هدفًا محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البريميرليج.

لكن بالنظر لدفاع الفريق فأرسنال يعاني من بطء كبير للغاية فيما يتعلق بخط دفاعه، سواء قلوب دفاعه أو أظهرته، كلهم يعانون من بطء شديد للغاية.

حتى ذلك اللاعب الوحيد الذي يمتلك السرعة هيكتور بيليرين لم يكن في أفضل مستوياته خلال الفترة الماضية وحتى عندما بدأ يستفيق تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لأشهر طويلة.

لو كنت داخل عقل سولشار سترى أن مراكز التفكير عنده تشيره له لنقطة مضيئة يستطيع من خلالها اقتناص الفوز أمام المدفعجية متمثلة في دفاعهم الضعيف.

كنت ستسمع أصوات داخل عقله تقول له أن يلعب بتحفظ حتى يأمن شر سرعات أرسنال الخيالية في خط الهجوم وقدرة الفريق الكبيرة على الضغط العالي والحصول على الكرة في مناطق خطرة.

كنت سترى أن فكرة الهجوم بكل الخطوط أمام ذلك الفريق ستكون بمثابة انتحار مع كل تلك السرعات، وستسمع أيضًا أنه من الذكاء اللعب على بطء الهجوم واستغلال اطرافك التي تمتلك السرعات.

سولشار لعب من قبل بطريقة 4-2-3-1 ويستطع تكرار ذلك الأمر في مواجهة أرسنال ليمنح فريقه توازن دفاعي كبير مع إضافة قوة هجومية بوجود جناحين سريعين وقلب هجوم قوي.

فهل يستطيع مانشستر يونايتد اقتناص الفوز من أرسنال وسط جماهيره وأرضه أم يفشل سولشار في استغلال الأزمة الدفاعية الكبيرة للأرسنال؟