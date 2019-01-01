سولاري يقرر إراحة بنزيمة

مدرب ريال مدريد يقرر إراحة بنزيمة من مباراة الفريق المقبلة

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد كان قد قرر إراحة لاعبه كريم بنزيمة في المباراة المقبلة للفريق في الليجا، وذلك بعد مشاركته أمام برشلونة في كأس الملك وأمام أتلتيكو مدريد في الليجا وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

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بنزيمة البالغ من العُمر 31 عامًا لعب في 18 مباراة من أصل آخر 19 مباراة للفريق، ليكون ثاني أكثر لاعب مشاركة مع الميرنجي في مختلف اللقاءات منذ بداية الموسم.

ويرغب سولاري في إراحة بنزيمة قبل مواجهة برشلونة في إياب قبل نهائي كأس الملك، وقبل مواجهة أياكس أمستردام في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن كريم بنزيمة يلعب مع ىريال مدريد منذ صيف عام 2009 حتى الآن، قادمًا من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وتوج معهم بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.