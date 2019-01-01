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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سولاري يفكر خارج الصندوق لمواجهة ريال بيتيس

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Denis Doyle
الأرجنتيني يسعى لإنهاء الدور الأول من الليجا بانتصار خارج القواعد

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يدخل ريال مدريد مواجهة ريال بيتيس، في ختام مبارايات الدور الأول للملكي وهو مُثقل بالإصابات التي أنهكت عددًا من لاعبيه الأساسيين.

ويعاني بطل أوروبا في السنوات الثلاثة الأخيرة من غياب السادسي، تيبو كورتوا، ماركوس لورينتي، توني كروس، ماركو أسينسو، جاريث بيل، بالإضافة إلى إيقاف لوكاس فاسكيز.

لكن البرازيلي الشاب، فينسيوس جونيور، عاد للتدريبات بعد غياب يومين بسبب المرض، وكذلك ماريانو دياز، الذي غاب في الأيام السابقة وعاد، ليكونا ضمن خيارات سولاري لمباراة بيتيس.

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وحسب مصادر جول، فإن البرازيلي الذي شارك في مواجهتي ريال سوسيداد وليجانيس، قد تكون مشاركته محل شك كونه لم يشارك في التدريبات الأخيرة.

أما دياز فقد شارك في التدريبات اليوم السبت، لأول مرة منذ 31 ديسمبر الماضي، فيما تأتي مشاركته الأخيرة أمام ميليا في كأس ملك إسبانيا في السادس من ديسمبر الماضي، سواء لأسباب فنية أو الإصابة، كما أنه لم يشارك سوى في مباراتين فقط منذ قدوم الأرجنتيني.

ويفكر سولاري، في إشراك الثنائي الشاب سويًا في خط هجوم ريال مدريد، ، حيث لعب الثنائي سوياً 14 دقيقة في 3 مباريات أسفرت عن هدف في شباك ميليا بكأس ملك إسبانيا.

وينضم إيسكو إلى أحد الأفكار من أجل استكمال المثلث الهجومي، أو الإسباني الشا، براهيم دياز المنضم حديثًـا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

لكن في صباح يوم الأحد، سيتخذ سولاري قراره النهائي حول كل شيء في شكل ريال مدريد هجوميًا والذي بشكل كبير سيكون حول البرازيلي.

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