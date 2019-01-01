سولاري يفسر غياب إيسكو والجماهير عن مباراة ليجانس

معضلة إيسكو تستمر في النادي الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، الأسباب التي دفعته لوضع إيسكو، لاعب الفريق على مقاعد البدلاء والغياب الملحوظ للجماهير في المواجهة أمام ليجانس بكأس الملك.

وانتصر ريال مدريد مساء الأربعاء بثلاثية نظيفة على ضيفه، وبقى إيسكو حبيس مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 71، في لقاء شهد حضوراً جماهيرياً ضعيفاً.

وقال سولاري للصحافة بعد المباراة: "إيسكو؟ أملك 24 لاعباً ومهمتي أن أختار فيما بينهم، وليست بأكثر المهمات التي تسعدني". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "لماذا لم يلعب إيسكو؟ قمنا بمباراة كبيرة، أما عن غياب الجماهير فهناك الملايين من مشجعينا حول العالم، وفي كل دولة".

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وواصل الأرجنتيني: "ولكن ليس كلهم قادرين على الحضور بالملعب، ريال مدريد ماركة عالمية، وسيكون دائماً هناك متفرجين".

وحول مشاركة كيلور نافاس أساسياً: "يتدرب جيداً وكان جيداً اليوم وقام بلقاء كبير، وسيكون مهماً بالمستقبل".

وأشاد سولاري بفينيسيوس جونيور: "قام بلقاء كبير، أن تلعب في البرنابيو في عمر الثامنة عشر ومحاط بهؤلاء النجوم أمر رائع، يتطور سريعاً ويملك ثقة كبيرة".

ويُلعب لقاء العودة بنهاية الأسبوع المقبل، ولكن قبلها سيكون ريال مدريد على موعد بمواجهة ريال بيتيس في الليجا.