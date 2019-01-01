سولاري يسخر من منتقدي بنزيما

الفرنسي استعاد الحاسة التهديفية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سخر ساتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، من منتقدي نجمه كريم بنزيمة، وقال إنه يشعر بالأسف تجاه هؤلاء الأشخاص.

وسجل بنزيمة خمسة أهداف بالمباريات الثلاثة الأخيرة، ومنها ثنائية على جيرونا مساء الخميس في كأس ملك إسبانيا.

وقال سولاري بعد المباراة للمراسلين: "أنا أشعر بالأسف لهؤلاء الذين اكتشفوا بنزيمة فقط الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال هناك وقت ليستمتعوا به".

وأتبع: "يمر بمرحلة وفترة رائعة، وهو أمر حقيقي، كما أن المصابين يستعيدون عافيتهم".

واستمر الأرجنتيني: "أتمنى لو كان هناك تبديلات أكثر في لعبة كرة القدم لأري كل اللاعبين، الآن هناك تداخل في البطولات ومن المهم حضور الجميع".

من يستطيع التغلب على الهداف؟ 😮😮



رونالدو ترك تاريخًا كبيرًا وأرقام مذهلة في مدريد 👏👏 pic.twitter.com/b5TdYjTqgz — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

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وعن القرعة: "سنرى غداً، سنجهز لمقابلة أي فريق وكل ما تحتاجه حضور اللاعبين ذهنياًً".

وختم: "سنحارب على جميع الجبهات، هذا شعار النادي، التنافسية، نحن فريق من المحاربين والفائزين وهدفنا استمرار الأمر".

وفاز ريال مدريد مساء الخميس على جيرونا بثلاثة أهداف لهدف في إياب ربع نهائي كأس الملك وينتظر نتيجة القرعة ظهر الجمعة.