سولاري: لا أهتم بشائعات عودة مورينيو لريال مدريد

مدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري يؤكد على احترامه لمورينيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد على أنه لا يهتم بالشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودة مورينيو للنادي الملكي رغم احترامه له.

وكان جوزية مورينيو قد أقيل اليوم الثلاثاء من تدريب فريق مانشستر يونايتد، مما فتح المجال للحديث في وسائل الإعلام عن إمكانية عودته لريال مدريد، والذي سبق له تدريبه والتتويج معه بالليجا عام 2012.

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وعن هذا الأمر قال سولاري في المؤتمر الصحفي عشية مباراة فريقه أمام كاشيما انتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "أكن لمورينيو ولجميع زملائي المدربين كل الاحترام، الحديث عن إمكانية عودته لريال مدريد لا تؤثر على عملي، الشائعات أمر طبيعي في ريال مدريد".

وعن مواجهة كاشيما انتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية قال سولاري: "الجميع متحمس لخوض هذه المباراة، لا يوجد خصم سهل، هم أبطال قارة، وعلى الجميع تقديم أفضل ما لديهم في المباراة".