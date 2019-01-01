سولاري عن إيسكو ونافاس: لن أتحدث ولا أبالي بالنظريات
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رفض سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني الحديث عن أي مسائل تتعلق بالانتقالات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال.
وقال سولاري بسؤاله عن طلبه لأي تعاقدات جديدة:"ليس لدي أي أخبار لأبلغكم بها بشأن هذا الأمر، فما يهم هو مباراة الغد وبداية العام الجديد".
أما عن الرحيل المحتمل لإيسكو أو كيلور نافاس قال:"لن أعمل على أي نظريات، الكل يركز على مباراة الغد وكل هؤلاء اللاعبين هم جزء من القائمة، لذلك لن أضع الفرضيات في تفكيري".
وأوضح:"لست في موقع يسمح لي بالحديث عن استراتيجية الانتقالات، هذه مسألة خاصة".
وتابع:"أعتقد أن القائمة كلها سعداء، لقد أنهينا العام بلقب (كأس العالم للأندية) وهذا كان هاماً للجميع".
ويلتقي ريال مدريد بفياريال في المباراة التي أجلت لظروف سفره إلى الإمارات لخوض البطولة.