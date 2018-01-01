سولاري: التواضع سر عظمة ريال مدريد ولن نُحاكم رونالدو

تصريحات المدرب الأرجنتيني للرد على كريستيانو رونالدو وإبداء رأيه في موقف عثمان ديمبيلي مع برشلونة

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، أن النادي الإسباني لديه لائحة نظام قوية لا يمكن لأي لاعب تخطيها.

الغريم التقليدي برشلونة يعاني مع لاعبه عثمان ديمبيلي، حيث وصل متأخراً مرة أخرى لتدريبات الفريق هذا الأسبوع.

سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا غداً الأربعاء، تحدث عن رأيه في الواقعة.

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وقال سولاري:"لدينا لائحة نظام داخلية بالنادي، لا أحد يمكنه تخطي ذلك".

وأما عن مواجهة الغد:"هل ألعب مع ريال كما أريد؟ علينا إيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم في النهاية، سنحاول الفوز من باب احترام تاريخنا رغم التأهل".

وأضاف:"الدوري أم دوري الأبطال؟ كلاهما وكذلك كأس العالم للأندية، في ريال مدريد علينا الفوز بكل شيء".

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

الساعات الأخيرة شهدت حالة من الجدل بسبب تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن فريقه الحالي يوفنتوس هو أفضل من عمل معه.

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وعلق سولاري على ذلك:"لا أحد يستطيع محاكمته على ما يشعر به حالياً، ولكن نحن نعلم في ريال مدريد أن التواضع سيصل بنا للمزيد بالبطولات، ويبقى رونالدو جزء من تاريخ النادي".

مستوى فينيسيوس:"لقد تجاوز كل التوقعات ونشعر بسعادة شديدة جداً لتطوره".

مستقبل إيسكو وأسينسيو:"إذا قرأتم الصحف ستعرفون أنني أجبت على جميع الأسئلة".

عودة مارسيلو:"أتمنى الاعتماد عليه قريباً، نريد أن نكون مكتملين بوجود لاعباً عظيماً بحجمه".

ويلعب ريال مدريد أمام سيسكا وهو على صدارة مجموعته بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني.