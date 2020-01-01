سوكراتيس يُلمح بالرحيل عن أرسنال

المدافع اليوناني لا يضمن الاستمرار حتى نهاية عقده

أكد سوكراتيس باباستاثوبولس مدافع أرسنال، أنه ربما يرحل عن صفوف النادي الإنجليزي، بحالة خروجه من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الصيف.

المدافع اليوناني يرتبط بعقد مع أرسنال حتى صيف عام 2021، وكشف في تصريحات سابقة أنه سيستمر مع الفريق اللندني حتى نهاية عقده.

سوكراتيس فقد مركزه الأساسي بتشكيل أرسنال منذ قدوم أرتيتا، حيث يعتمد مدرب المدفعجية الجديد على الثنائي دافيد لويز وشكودران موستافي بشكل أكبر.

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وبخصوص تأثير ذلك على مستقبله، قال اليوناني:"لدي سنة أخرى في عقدي، ولكن ما يهمني هو شعوري بالسعادة، لو لم ألعب أو شعرت بعدم اقتناع المدرب بقدرات سأرحل بكل تأكيد".

وأضاف:"بالنسبة لي الأموال ليست مهمة، كل تركيزي على الشعور بالسعادة والأهمية داخل الفريق، إنه طريقي الذي بدأته وأريد استكماله حتى النهاية".

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وتابع:"لا أفكر كثيراً في مسألة الرحيل عن أرسنال الآن، أقضي كل يوم محاولاً بالاستمتاع بالتواجد مع الفريق، وبعدها سنرى ما سيحدث بعد نهاية الموسم".

يذكر أن سوكراتيس قد نجح في هز شباك بورتسموث مساء أمس الإثنين، في فوز أرسنال بهدفين نظيفين، وتأهله لدور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي.