سوكراتيس: لسنا أغبياء لكننا نتحمل نتيجة ولفرهامبتون

مدافع فريق أرسنال سوكراتيس يؤكد أن نجوم الفريق فقط يتحملون نتيجة مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والتي أقيمت مساء الأمس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم اليوناني سوكراتيس مدافع فريق أرسنال أنه وزملائه في الفريق فقط يتحملون نتيجة مواجهة المدفعجية أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سوكراتيس وأكد خلالها أن الأزمة لم تكن في طريقة اللعب أو في المدير الفني، بينما فقط في أداء الفريق.

وقال سوكراتيس: "نحن لم نلعب بشكل جيد، لقد كانت مباراة سيئة للغاية بالنسبة لنا، في أول 20 دقيقة كنا جيدين لكننا خسرنا بعض الكرات السهلة وعلمنا أنهم فريقًا جيدًا في الكرات المرتدة، ودفعنا ثمن ذلك".

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وأضاف: "لمدة 20 أو 25 دقيقة كنا نسيطر على المباراة والاستحواذ على الكرة، لكنهم كانوا جيدين للغاية فيما يجيدون القيام به وهو الهجمات المرتدة، لقد حصلوا على ثلاث أو أربع هجمات وسجلوا ثلاثة أهداف".

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وأكمل: "بعد ذلك كان من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نغير نتيجة المباراة، الجميع هنا يريد اللعب في دوري الأبطال، لكن الفوز ليس سهلًا، لقد كانت تلك النتيجة مسؤوليتنا جميعًا، نحن لسنا أغبياء ونعلم أننا لم نلعب بشكل جيد، هذه ليست مشكلة المدير الفني أو طريقة اللعب، هي فقط لحظة سيئة لنا".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف لهدف أمام ولفرهامبتون وكان سوكراتيس هو محرز الهدف الوحيد للمدفعجية في الدقيقة الـ 80، بينما سجل أصحاب الأرض أهدافهم الثلاثة في الشوط الأول.