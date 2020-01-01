سوكراتيس بعد ثنائية مانشستر يونايتد: عادت متعة آرسنال من جديد

ولويز يعد جماهير النادي بالأفضل

أعرب مدافع آرسنال سوكراتيس عن سعادته الغامرة، بعد الفوز المقنع على حساب الضيف الثقيل مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الإيفواري نيكوس بيبي أولى أهداف المدفعجية، قبل أن يُضيف المدافع الإغريقي ثاني الأهداف، ليحقق الفريق اللندني أول انتصار مع مدربه الجديد مايكل آرتيتا.

وبعد المباراة قال سوكراتيس لقناة "بي تي" الرياضية "ها قد بدأنا من جديد، وأعتقد أن لدينا الوقت لتحسين أنفسنا".

وأضاف "ربما في الشوط الثاني لم نلعب بنفس الصورة التي كنا عليها في الشوط الأول، لكني أننا حققنا الفوز عن جدارة، وقد عادت المتعة من جديد".

أما شريكه في الخط الخليفي دافيد لويز، فقال "أعتقد أنها كانت مباراة رائعة، وكنا رائعين بحق في الشوط الأول، وتعاملنا بنضج وخبرة مع الشوط الثاني".

وتابع "من الضروري الاعتراف بأننا لم نكن مستعدين جسديًا (بسبب ضغط المباريات)، لكن عليك أن تلعب بقلبك، وهذا الفريق أصبح جاهزًا لتغير أشياء كثيرة، وقد أظهرنا اليوم أننا سنقوم بأشياء كثيرة في المستقبل".

وختم بالحديث عن مايكل آرتيتا، قائلاُ "آرتيتا مدرب رائع وكان لاعبًا رائعًا، وأعتقد أنه بإمكانه تحسين كل لاعب، وفي الحياة عندما تكون سعيدًا قد تكون النتائج مختلفة، وإذا قمت بعملك بسعادة، سيكون الأمر مختلفًا، وبالنسبة لنا، فقد بدأنا الموسم بطريقة سيئة لكن الآن بدأت تتغير الأمور".

بينما قال صاحب الهدف الأول بيبي لشبكة (RMC): "الآن لدي شعور أفضل بكثير من قبل، لم نستقبل أهداف، وهذا سيرفع مستويات الثقة لدينا، وقمنا بعمل كبير في التدريبات لنقدم هذا الأداء الجيد خلال المباراة، وقد لعبنا بشكل جيد اليوم، وكنا أقوياء على المستوى الدفاعي، وكنا ننقل الكرة بأريحية إلى الأمام".

وأضاف "هذه أشياء جيدة وجديدة بالنسبة لنا، وقد شوهد الفرق في المباريات الأخيرة رغم أننا لم نفوز، لكننا ظهرنا بشكل جيد، كنا نريد الفوز، وقد تحقق في هذه الليلة وتريد المواصلة بهذه الطريقة".

وبخصوص عما دار بينه وبين المدرب آرتيتا قبل المباراة، قال "تحدث معي هذا الصبح، وأخبرني أنني سأبدأ المباراة وسألني عما إذا كنت أشعر أنني على أتم الاستعداد. قلت له إنني جاهز. اليوم عيد ميلادي أمي وأنا سأسجل، لذلك كل شيء كان إيجابيًا بالنسبة لي اليوم. الآن علينا المضي قدمًا للوصول للمراكز الأربعة الأولى".

بهذا الفوز يكون آرسنال قد رفع رصيده لـ27 نقطة، ليقفز من المركز الثالث عشر لمنتصف جدول ترتيب أندية البريميرليج، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة وما زال في المرتبة الخامسة.