سوكراتيس: الانتقادات مطلوبة والمشكلة ليست في المدرب

سوكراتيس نجم دفاع فريق أرسنال يؤكد على تقلبه للانتقادات التي يتعرض لها الفريق، ويشدد على ضرورة الاستماع لها لتحسين المستوى.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب اليوناني سوكراتيس نجم دفاع فريق أرسنال على تقبله للانتقادات التي يتلقاها فريقه في الفترة الأخيرة بعد تكرار الهزائم في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للاستماع لمثل تلك الأحاديث حتى يطور من نفسه.

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وقال سوكراتيس: “أستمع للجميع يتحدث حول طريقة اللعب، وعن المدير الفني، المدرب يحاول في كل يوم أن يعطينا أفضل ما لديه، وأن يمنح الفريق كل شيء".

وأضاف: "نريد أن نلعب في دوري أبطال أوروبا، وفي تلك المرحلة يساعدنا المدرب وكل من يعمل معه، نحن نعمل كثيرًا في التدريبات ونشاهد الخصوم ونحللهم، وأتمنى أن ننهي الموسم بشكل صحيح".

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وأكمل: "أظن أنه من الجيد الاستماع للانتقادات من أجل التحسن، ومن الطبيعي الاستماع لمثل تلك الأحاديث بعد خسارة ثلاث مباريات، لكننا هنا من أجل أن نمنح النادي والجماهير كل ما لدينا".

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره فالنسيا في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، ووضع قدمًا في المباراة النهائية مساء الأمس.