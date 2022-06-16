سوق ريال مدريد تُغلق مبكرًا .. الملكي يكتفي بضم روديجر وتشواميني

بعد التعاقد مع روديجر وتشواميني، قرر ريال مدريد التمهل قبل التفكير في ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر بالفعل التمهل في سوق الانتقالات، بعد إتمام التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر والفرنسي أوريليان تشواميني.

تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال مقابلته مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير تؤكد أن النادي الملكي قد أنهى عمله مبكرًا جدًا في فترة الانتقالات الصيفية.

بيريز قال خلال المقابلة: "في الوقت الحالي، لقد توقفنا، الآن علينا أن نرى اللاعبين المغادرين، الأمر الآن يتعلق فقط باللاعبين الراحلين، التعاقدات قليلة".

ريال مدريد قرر حاليًا عدم التركيز على المزيد من التعاقدات، إلا إذا وجد فرصة جيدة في السوق، لضم لاعب جيد بسعر مناسب.

ما هو هدف ريال مدريد الحالي؟

أولوية ريال مدريد حاليًا هي العمل على تجديد عقود بعض النجوم، ويعد تجديد عقود فينيسيوس جونيور أو إيدير ميليتاو أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى إدارة النادي الملكي.

كما أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد ناتشو، الذي يمتد حتى صيف 2023، حيث لا يريد النادي خسارة القطع التي ساهمت في الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2021-22.

كما سيبدأ ريال مدريد التعامل في قضيتي داني سيبايوس وماركو أسينسيو، حيث ينتهي عقد الثنائي في 2023، ويتم التفاوض معهما على التجديد.

وفي حالة عدم قبول العرض الجديد، سيحاول ريال مدريد إيجاد مخرج للثنائي.

بيع أسينسيو وسيبايوس قد يفتح الباب أمام صفقات جديدة، على الرغم من أنه لا يُستبعد أن يتم شغل المقعدين من قبل المعارين العائدين، أو لاعبي فريق الشباب.

ويعمل ريال مدريد أيضًا على بيع بعض اللاعبين، مثل فاييخو ولوكا يوفيتش، وماريانو، وهو الثلاثي الذي يريد النادي محاولة بيعهم، لكن الأمر لن يكون سهلًا لأنهم لم يلعبوا كثيرًا خلال الموسم الماضي.

كيف يؤثر كأس العالم على صفقات ريال مدريد؟

أحد الأسباب التي تدفع ريال مدريد إلى تفضيل عدم ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، هو إقامة كأس العالم في نوفمبر المقبل.

ريال مدريد يتطلع إلى كأس العالم دائمًا، وتمكن بالفعل كثيرًا من ضم صفقات جيدة بسبب تألق اللاعبين في المونديال.

حدث ذلك مع مسعود أوزيل في 2010، وخاميس رودريجيز ونافاس في 2014، كما تعاقد أيضًا مع الظاهرة رونالدو بعد كأس العالم 2002.

وسيكون هناك العديد من الكشافة الذين سيرسل ريال مدريد إلى قطر لمتابعة كأس العالم 2022، والبحث عن فرص محتملة لضم لاعبين جيدين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيعمل ريال مدريد خلال الجزء الأول من الموسم على رؤية وتحليل نقاط الضعف التي يعاني منها الفريق، وبعد ذلك سيبحث عن تعزيزات في يناير 2023.

لذلك، من الآن وحتى نهاية أغسطس، من المتوقع أن يكون الصيف هادئًا نسبيًا في ريال مدريد، حيث يشير كل شيء إلى أن اللاعبين الموجودين حاليًا في الفريق هم الذين سيبدأون فترة التحضير للموسم الجديد في الثامن من يوليو المقبل.

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