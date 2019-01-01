روما يتوصل لاتفاق لضم مهاجم أتلتيكو مدريد

مهاجم ميلان السابق في طريقه للعودة لإيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن روما نجح في التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد لضم مهاجمه نيكولا كالينيتش.

وأضافت القناة أن ما ينقص توقيع العقود وإتمام الصفقة رسميًا هو تخلص روما من مهاجمه بيتر شيك المرتبط بالانتقال للايبزيج الألماني.

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وتدور مفاوضات حاليًا بين روما والنادي الناشط في البوندسليجا حول انتقال شيك بالإعارة مع إلزامية الشراء الصيف القادم حال تحققت شروط محددة متعلقة بعدد المباريات.

وأوضحت سكاي أن انتقال شيك للايبزيج سيمنح كالينيتش الضوء الأخضر للقدوم إلى إيطاليا والتوقيع مع روما.

من جانب آخر، يعمل جانلوكا بيتراكي المدير الرياضي لروما على صفقة شراء أخرى لتعويض غياب الجناح دييجو بيروتي لشهرين عن الملاعب، ويُعد البرازيلي تايسون هو المرشح الأبرز لارتداء قميص الفريق هذا الصيف.

يُذكر أن كالينيتش سبق أن ارتدى قميصي فيورنتينا وميلان في إيطاليا، ورغم نجاح التجربة الأولى إلا أن مغامرته في ميلانو لم تكن على المستوى المطلوب.