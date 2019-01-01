الغموض يزداد حول مصير دياز بعد انتهاء مهلة الأهلي

ريفر بليت عاد بعرض جديد من أجل اللاعب التشيلي

يستمر الغموض حول مصير اللاعب التشيلي باولو دياز، وإمكانية رحيله أو استمراره مع الأهلي السعودي الموسم القادم.

ريفر بليت يحاول التعاقد مع دياز هذا الصيف، واللاعب نفسه يرحب كثيراً بتلك الخطوة في مسيرته.

الأهلي تلقى عرضاً من نظيره الأرجنتيني بـ3 مليون دولار، حسبما أكدت تقارير سعودية، مقابل 50 % من حقوق ملكية اللاعب ولكنه قوبل بالرفض.

وعاد بعدها ريفر بليت بعرض جديد اليوم قيمته 4.5 مليون دولار، أي ما يساوي 17 مليون ريال سعودي.

ومنح الأهلي دياز مهلة للعودة من تشيلي للمشاركة في تدريبات الفريق، ولكنه بقى في بلاده لتزداد الأمور صعوبة.

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ويصبح بذلك الأهلي في ورطة كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة، قد تجبره على قبول العرض الأرجنتيني.

ويطمح دياز في مواصلة الضغط على الأهلي حتى اللحظات الأخيرة، لمنحه فرصة الانتقال لريفر بليت هذا الصيف.

يذكر أن التشيلي انضم للأهلي الصيف الماضي قادماً من سان لورينزو الأرجنتيني بحوالي 7 ملايين دولار.