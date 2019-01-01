الهلال يرفض عرضًا جديدًا من التعاون لضم مدافعه الواعد

التعاون يريد استعادة مدافعه الشاب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض الهلال عرضًا جديدًا من التعاون لاستعارة المدافع الشاب متعب المفرج لموسم واحد.

وكان المفرج قد تألق بقميص التعاون خلال الموسم الماضي الذي لعبه معارًا من الزعيم، وساهم في إنجاز الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين وإنهاء الدوري السعودي في المركز الثالث خلف النصر والهلال.

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واستعاد الزعيم مدافعه الواعد هذا الصيف، لكن إدارة التعاون بقيادة محمد القاسم تُحاول تجديد إعارته لموسم جديد، وقد تقدمت بعرض أولي تم رفضه ثم أرسلت عرضًا ثانيًا محسنًا من الناحية المالية لكن أيضًا تم رفضه.

وحسب المصادر الصحفية، يرغب الهلال في الحصول على 5 ملايين ريال سعودي مقابل إعارة المفرج لموسم واحد، وتُحاول إدارة التعاون تقليل هذا المبلغ الذي لا يدخل ضمنه راتب اللاعب لموسم واحد والمقدر بمليوني ريال سعودي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت رفض المدرب رازفان لوتشيسكو التخلي عن المفرج لحاجة الهلال له، نظرًا لإمكانية التخلي عن الإسباني ألبرتو بوتيا في حال التعاقد مع لاعب وسط جديد.