عبد الله جمعة يطلب الرحيل للدوري السعودي

هناك عرض قوي لنجم الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت تقارير صحفية لتقدم عبد الله جمعة بطلب لإدارة ناديه الزمالك يطلب خلاله الرحيل للدوري السعودي.

ويُعد جمعة أحد أهداف النادي الأهلي السعودي لدعم مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد فشله في ضم علي معلول من الأهلي وصعوبة مفاوضات ضم رينالدو من ساو باولو البرازيلي.

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وأفادت المصادر المتابعة للزمالك أن جمعة عقد اجتماعًا مع أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بالنادي وطلب خلاله موافقة الزمالك على عرض الأهلي السعودي والسماح له بالرحيل ولو على سبيل الإعارة للموسم القادم.

وأضافت تلك المصادر أن أمير أبلغ الظهير الأيسر رفض الزمالك التخلي عنه لعدم وجود البديل المناسب، رغم التعاقد مع محمد عبد الشافي بعد نهاية عقده مع أهلي جدة.