هل يُتم الهلال صفقة تبادلية مع الوحدة الإماراتي؟

الأخبار بين التاكيد والنفي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال الهلال يسعى لدعم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي نهاية الشهر الجاري، وتتحدث الأخبار عن صفقة تبادلية مع الوحدة الإماراتي.

الصحف المتابعة لسوق الانتقالات في السعودية أوضحت أن الهلال يرغب في ضم ليوناردو دا سيلفا مهاجم الوحدة وهداف دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ويأمل في تقديم بطاقة مهاجمه كارلوس إدواردو للنادي الإماراتي في المقابل.

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المصادر تحدثت عن رغبة ليوناردو في تحسين عقده ماليًا مع الوحدة نظير تألقه خلال الموسم الماضي بعد انضمامه للفريق قادمًا من الأهلي السعودي صيف 2018، وإلا سيكون خياره الرحيل عن صفوف الفريق المرتبط معه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

قناة العربية نفت من جانبها وصول أي عروض رسمية لصاحب الـ27 عامًا خاصة من الأندية السعودية، نافية كل الأخبار التي ربطته بالفريق السعودي.

يُذكر أن كارلوس إدواردو كان قريبًا من الانضمام لشباب الأهلي هذا الصيف لكن الصفقة لم تتم في النهاية، ولم يُسجل الهلال اللاعب البرازيلي في قائمته الآسيوية ويبدو أنه خارج حسابات المدرب رازفان لوتشيسكو.