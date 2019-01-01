الكشف عن التفاصيل المالية لعقد المفرج مع الهلال والشباب

اللاعب وقع عقدًا مع الهلال ثم أعير للشباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي عن التفاصيل المالية لعقد متعب المفرج مع الهلال وكذلك عقد إعارته للشباب.

الهلال كان قد أعاد المفرج من التعاون بعد تألقه خلال الموسم الماضي الذي لعبه معارًا من الزعيم، وقد وقع معه عقدًا يمتد حتى عام 2024 قبل أن يُعيره مجددًا لكن للشباب تلك المرة.

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وجاء قرار الهلال إعارة المدافع الواعد نظرًا لازدحام صفوف الفريق بأربعة مدافعين هم محمد جحفلي وعبد الله الحافظ وعلي آل بليهي وجانج هيون سو، إذ رأى المدرب رازفان لوتشيسكو أن خروجه بالإعارة سيضمن له اللعب بانتظام وهذا لصالحه تمامًا.

وكشفت المصادر أن المفرج حصل على 3 ملايين ريال سعودي كمقدم عقد مقابل عامه الأول، بجانب حصوله سنويًا على مليون و125 ألف ريال سعودي بما يساوي 4.5 مليون ريال خلال المواسم الأربعة التالية، وأخيرًا هناك الراتب الشهري المقدر بـ150 ألف ريال.

بهذا تصل القيمة الإجمالية لتجديد عقد اللاعب صاحب الـ22 عامًا إلى 16.5 مليون ريال سعودي.

وأضافت المصادر المتابعة أن الشباب دفع للهلال 3 ملايين ريال مقابل استعارة المفرج لموسم واحد مع تكفله بدفع راتبه الشهري البالغ 150 ألف ريال.