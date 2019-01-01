كويلار .. فلامنجو يُماطل والهلال يُجهز الخطة البديلة

الصفقة قد لا تتم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حصل الهلال على موافقة شفهية من إدارة فلامنجو على عرضه لضم لاعب وسط الفريق "جوستافو كويلار" الأسبوع الماضي، لكن الصفقة رغم هذا مهددة بالفشل.

ونجح الفريق الناشط في الدوري السعودي من التوصل لاتفاق مع كويلار على بنود عقده الشخصية منذ أسبوعين تقريبًا، ودخلت في مفاوضات مع فلامنجو حتى نجحت بالتوصل لاتفاق نهائي على ضم اللاعب.

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وفيما كان من المتوقع أن تُرسل إدارة النادي البرازيلي العقود الموقعة من جانبها للهلال، ماطلت ولا تزال تُماطل في إتمام تلك الخطوة، وهو ما دفع الفريق السعودي لتجهيز الخطة البديلة.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري السعودي أن الهلال أمهل فلامنجو 24 ساعة لإرسال العقود موقعة من جانبها وإلا سيتجه لخيار بديل، خاصة أن الميركاتو سيُغلق يوم السبت القادم.