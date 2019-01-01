إنتر يُواصل عملية "التصفية" بالتخلص نهائيًا من جابيجول

النادي تخلص من عديد اللاعبين الزائدين عن الحاجة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل إنتر تصفية الفريق وتخليصه من اللاعبين الزائدين عن الحاجة بالتخلي نهائيًا عن مهاجمه جابرييل باربوسا.

وتخلص النيرادزوري الذي دخل عهدًا جديدًا هذا الموسم مع أنتونيو كونتي من عديد لاعبيه الخارجين من حسابات المدرب الإيطالي، وأبرزهم إيفان بيريسيتش وجواو ماريو.

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قناة سكاي سبورت أوضحت أن وكيل جابيجول تواجد أمس في المبنى الإداري للإنتر واجتمع مع مسؤوليه للحديث عن انتقال موكله لنادي فلامنجو نهائيًا، والذي يلعب له معارًا من الإنتر.

وقد اقتربت الأطراف من التوصل لاتفاق حول انتقال اللاعب لفلامنجو مقابل 18 مليون يورو مع احتفاظ الإنتر بحصة من عائد بيعه مستقبلًا، خاصة مع تألقه الملفت في الدوري البرازيلي.

وكان المهاجم صاحب الـ22 عامًا قد انضم للإنتر قادمًا من سانتوس صيف 2016 مقابل 29.5 مليون يورو، لكنه لم يلعب مع النادي سوى موسم واحد أعير بعده لبنفيكا ثم سانتوس وأخيرًا فلامنجو.

وغم تجربته الصعبة في أوروبا، إلا أن جابيجول استعاد كامل تألقه حين عاد للدوري البرازيلي، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي البطولة بـ12 هدف.