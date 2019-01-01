كويلار يختار الهلال ويُفضله على اللعب في إيطاليا

الصفقة المنتظرة قد تتم خلال الأيام القليلة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن الهلال بات قريبًا من حسم صفقة لاعب وسط فلامنجو "جوستافو كويلار" متفوقًا على بولونيا الإيطالي.

إذ أشارت المصادر الإيطالية المتابعة لسوق انتقالات السيري آ أن لاعب الوسط الكولومبي يُفضل ارتداء قميص الفريق السعودي على اللعب لبولونيا، ذلك بسبب الفارق الواضح في الراتب المعروض، إذ يعرض الهلال مليوني يورو وهو ما يزيد بوضوح عن عرض الروسوبلو.

النصر وأغلى الفرق السعودية قبل انطلاق دوري محمد بن سلمان

وأضاف موقع توتوبولونيا أن فلامنجو كذلك يُفضل العرض السعودي لأنه عرض انتقال نهائي عكس بولونيا الذي طلب الإعارة مع أحقية الشراء.

وتأتي تلك التقارير مضادة لتقارير أخرى تحدثت عن فشل مساعي الهلال في ضم صاحب الـ27 عامًا لرغبته اللعب في أوروبا وتفضيله التوجه للسيري آ.

الهلال يستعد حاليًا لخوض مباراته الأولى في الدوري السعودي حين يستضيف أبها الصاعد حديثًا يوم الجمعة القادم، وبعدها سيخوض الزعيم الموقعة الأهم تلك الفترة وهي مواجهة الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.