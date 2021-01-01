سوق انتقالات ريال مدريد .. للبيع فقط!

ريال مدريد يدخل سوق الانتقالات الشتوية لبيع اللاعبين فقط!

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل سوق الانتقالات الخاص بنادي ريال مدريد في فترة الشتاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت النادي لن يبحث عن ضم أي صفقات جديدة في الشتاء.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات فقط من أجل تنفيذ عمليات بيع في الأيام المقبلة.

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وذكرت أسماء الثلاثي إيسكو ولوكا يوفيتش وألفارو أودريوزولا بالتحديد ضمن هؤلاء الذين قد يغادرون النادي.

وكان إيسكو قد أخبر النادي بالفعل برغبته في الرحيل عن صفوفه قبل أسابيع، وتلقى مباركة زيدان في هذا القرار، لكن الأخير يريده أن يرحل في الصيف.

أما لوكا يوفيتش فتراجع ترتيبه في اختيارات زين الدين زيدان من جديد فيما يتعلق بخط الهجوم، بعدما كان يعتمد عليه بشكل أكبر في بداية الموسم.

ويفضل زيدان الثنائي ناتشو ولوكاس على أودريوزولا، مما جعل الأخير يفكر بشكل جدي في البحث عن الخروج من جديد في يناير.

جدير بالذكر أن اسم مارسيلو كان قد تم طرحه ضمن الأسماء الراحلة في يناير خلال الأيام الماضية، لكن زيدان لا يريد التفريط في النجم البرازيلي رغم تراجعه الأخير.