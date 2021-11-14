سوق الانتقالات الشتوية 2022: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

تتحين الأندية بداية سوق الانتقالات الشتوية في كل عام لتدعيم صفوفهم، حيث قد تتراكم الإصابات خلال النصف الأول من الموسم.

بعد فيروس كورونا وعودة المشجعين إلى الملاعب ، زادت مداخيل الأندية، وهو ما قد يتسبب في تحرك العديد من الأندية في ميركاتو يناير 2022 لضم اللاعبين.

سواء كان الأمر يتعلق برحيل لاعبين غير سعداء في أنديتهم أو جلب مواهب جديدة ، فإن جميع الأندية في جميع أنحاء أوروبا سوف تتحرك لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على صفقة خلال الشتاء.

متى تبدأ سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوري السعودي؟

ولكن الآن السؤال هو، متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2022 في الدوريات الأوروبية؟، وهذا ما سيجيب عنه موقع جول في التقرير التالي..

متى يبدأ وينتهي الميركاتو الشتوي 2022 في الدوريات الأوروبية؟

من المقرر أن يبدأ سوق الانتقالات الشتوية يوم السبت 1 يناير 2022 لجميع الدوريات الأوروبية.

الاستثناء الوحيد سيكون في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، حيث يبدأ يوم الاثنين 3 يناير 2022.

وسينتهي سوق الانتقالات الشتوي في جميع الدوريات منتصف ليل يوم الاثنين 31 يناير 2022.