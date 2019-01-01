العين يطلب ضم "فيراري" من الأهلي المصري

العين طلب رسميًا ضم شادي رضوان لاعب الأهلي المصري الملقب بالفيراري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تداولت المصادر الصحفية المصرية خبرًا مفاده أن العين الإماراتي تقدم بطلب لضم نجم شباب الأهلي المصري "شادي رضوان" الملقب بالفيراري.

ويتنبأ العديد لابن مدينة المنصورة بمستقبل واعد، خاصة بعدما اختارته صحيفة الجارديان الإنجليزية كأحد أفضل 60 موهبة قادمة في العالم.

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ويُجيد شادي رضوان اللعب في مركز الجناح ويمتاز بقدرة تهديفية هائلة، ويلعب حاليًا مع فريق عام 2001 بالنادي الأهلي، إذ يبلغ من العُمر 18 عامًا.

وأوضحت المصادر المتابعة أن أحد الوسطاء عرض اللاعب الملقب بالفيراري لسرعته ومهارته العالية على الجهاز الفني للعين بقيادة الكرواتي إيفا ليكو وقد نال إعجابهم بشدة، ولذا تقدم النادي بعرض لضمه.

وأضافت المصادر أن وكيل اللاعب تواصل مع أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي وأن الأخير طلب مهلة للتفكير والرد على العرض، مع الإشارة لترحيب شادي رضوان بالانتقال للعين لكن مع تأكيده على ترك القرار النهائي للأهلي.

وأكد اللاعب الذي بدأ في أكاديمية الأهلي بالمنصورة على احترامه وتقديره للنادي المصري الذي وقف معه خلال إصابته بكسر في عظام الترقوة.