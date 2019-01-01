ريال بيتيس يُراقب لاعب وسط الهلال لمحاولة ضمه في يناير

يراقب ريال بيتيس لاعب وسط الهلال جوستافو كويلار تمهيدًا لضمه في انتقالات يناير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية كولومبية أن ريال بيتيس وضع اسم جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال السعودي في أجندة أهدافه لسوق انتقالات يناير 2020.

وكان اللاعب الكولومبي قد ارتدى قميص الفريق السعودي قادمًا من فلامنجو البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفي، وقد لعب 4 مباريات مع الفريق لكن اسمه لم يُدرج ضمن قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.

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وأوضحت صحيفة ديبورتيفو الكولومبية أن بيتيس يرغب في ضم لاعب وسط يُشكل ثنائيًا مع ويليام كارفاليو، وقد اختار 4 لاعبين لكن لم يُقدم أي منهم النجاح المطلوب.

وأضافت أن النادي الإسباني سيُراقب كويلار مع الهلال خلال الفترة القادمة تمهيدًا لمحاولة ضمه في ميركاتو يناير، مع علمه أن الصفقة لن تلكفه أقل من 7.5 مليون دولار وهي قيمة انتقاله للعب في الدوري السعودي.

وزعمت الصحيفة أن كويلار يجد صعوبة في التكيف مع الأجواء في السعودية وناديه الهلال، هذا رغم أن اللاعب يُقدم أداءً جيدًا للغاية وقد لعب مباراة ممتازة أمام الاتفاق في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان يوم أمس والتي انتهت لصالح الهلال بنتيجة 4-1.