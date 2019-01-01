مدافع العين: أتمنى الاحتراف في الدوري السعودي

مدافع العين الشاب يكشف عن أمنيته اللعب في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد شاكر أنه حقق أولى طموحاته بالانضمام للعين، لكنه يتمنى الاحتراف في الدوري السعودي أو أحد الدوريات الأوروبية.

وكان المدافع صاحب الـ22 عامًا قد ارتدى قميص الزعيم خلال يونيو الماضي قادمًا من عجمان، وقد تحدث مع صحيفة البيان الإماراتية متوقعًا موسمًا تنافسيًا جدًا في دوري الخليج العربي، خاصة أن العديد من الأندية دعمت صفوفها جيدًا وتهدف لحصد الألقاب المحلية.

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مضيفًا "ستكون الأمور صعبة إلى حد بعيد على جميع الأندية، غير أن الفريق صاحب النفس الطويل والذي يمتلك دكة بدلاء قوية هو الذي سيقول كلمته الأخيرة والغالبة في نهاية المطاف، ونحن في العين عازمون على المنافسة بقوة واعتلاء منصات التتويج هذا الموسم، فالزعيم يملك الإمكانات والمقومات كافة التي تعينه على تحقيق أهدافه المعلنة قبل بداية الموسم".

وعن طموحه بعد العين، قال شاكر "بالنسبة لي، حققت أول أحلامي باللعب لفريق كبير كالعين، والدخول إلى قائمة المنتخب الوطني، وكأي لاعب أتطلع للاحتراف الخارجي، في الدوري السعودي أو الدوريات الأوروبية، وقبل ذلك أتمنى أن أسهم في تحقيق البطولات الداخلية والخارجية مع الزعيم".

المدافع الشاب أكد أن وجوده في العين بجانب مدافعين مخضرمين مثل إسماعيل أحمد ومهند العنزي ومحمد فايز سيعزز كثيرًا من ثقته بنفسه ويُطور مستواه إلى الأفضل، وأنه يرى هذا بمثابة تحدٍ له، واصفًا اللعب للعين بأنه تحدٍ لأي لاعب نظرًا لطموحات النادي وجماهيره الكبيرة وبحثه الدائم على الألقاب.

وأخيرًا نفى محمد شاكر قلقه من عدم تواجده في التشكيل الأساسي للعين حاليًا، مؤكدًا عزمه العمل الجاد لفرض نفسه على المدرب إيفان ليكو، كما أكد على احترامه لقرار بيرت مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات باستبعاده من قائمة الأبيض التي واجهت ماليزيا مؤخرًا ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.