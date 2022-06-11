سوق الانتقالات: من هو داروين نونيز صفقة ليفربول المرتقبة؟

من هو داروين نونيز صفقة ليفربول المرتقبة؟

أصبح نادي ليفربول على بعد أيام بسيطة من إتمام التعاقد مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا في صفقة من المتوقع أن تصل إلى 80 مليون يورو بجانب 20 مليون يورو إضافات أخرى.

وكان مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع اللاعب لكنّه انسحب من الصفقة في النهاية ليترك الباب مفتوحًا لإدارة ليفربول لأجل التعاقد مع اللاعب.

وأصبح صاحب الـ22 عامًا حديث الساعة بسبب اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد معه.

فمن هو داروين نونيز؟ ولماذا تتصارع عليه أندية أوروبا؟

من هو داروين نونيز؟

بدأ نونيز مسيرته في الملاعب من مسقط رأسه في أوروجواي وتحديدًا رفقة العريق بينيارول ليتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى يصعد للفريق الأول في 2018.

ومع تألق اللاعب مع فريق بينيارول، نجح نادي ألميريا برئاسة تركي آل الشيخ في التعاقد معه عام 2019 لتكون بوابة اللاعب للتواجد في أوروبا، لينضم للفريق الإسباني مقابل 13 مليون يورو.

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وفي 2020، رحل اللاعب إلى بنفيكا مقابل 24 مليون يورو ليقدم مستويات رائعة مع الفريق البرتغالي وبالأخص في مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ ساهم في الإطاحة ببرشلونة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

ما هي مسيرة نونيز مع منتخب أوروجواي؟

أما على المستوى الدولي، فقد شارك اللاعب مع أوروجواي في الفئات العمرية المختلفة، ولعب مع منتخب الشباب 14 مباراة، سجل فيها 4 أهداف ليتم تصعيده للمنتخب الأول.

وشارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول تحت قيادة أوسكار تاباريز في 16 أكتوبر 2019 ليلعب 11 مباراة ويسجل هدفين فقط.

وساهم النجم الشاب في تأهل منتخب أوروجواي مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

لماذا يرغب تركي آل الشيخ في انتقال نونيز إلى ليفربول؟

يترقب تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا، إتمام ليفربول لصفقة نونيز بشكل رسمي، إذ تتسبب الصفقة في انتعاش حزانة الفريق الإسباني.

وذكرت ESPN في نسختها البريطانية أنّ ألميريا وضع بندًا في عقد انتقال نونيز إلى بنفيكا يسمح له بالحصول على 20% من قيمة صفقة انتقاله المستقبلية.

وبما إن المصادر المختلفة تشير إلى أنّ قيمة الصفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو، فهذا يعني حصول ألميريا على 20 مليون يورو.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر تغريدة لصاحب الـ22 عامًا بقميص ليفربول في إشارة إلى اقتراب الإعلان الرسمي.

ما هي القيمة السوقية لنونيز؟

ارتفعت القيمة السوقية لنونيز خلال السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، فبحسب Transfermarket لم تبلغ القيمة السوقية للاعب سوى 1.8 مليون يورو فقط حينما انضم إلى ألميريا.

وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 18 مليون يورو بعد التوقيع مع بنفيكا، لتستمر في الارتفاع حتى وصلت إلى 55 مليون يورو.

ويعد اللاعب هو الأعلى في القيمة السوقية بين لاعبي بنفيكا وأندية الدوري البرتغالي، كما أنّ الثاني في أوروجواي بعد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد والتاسع بين المهاجمين في العالم.

Darwin Nunez is wanted by some of the biggest clubs in Europe 😍



Which which team will end up signing the star striker? 🤔 pic.twitter.com/MmqCugzlfV — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) May 31, 2022

ما هي أرقام داروين نونيز وألقابه؟

لعب نونيز مع بينيارول في 22 مباراة واستطاع تسجيل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

ومع ألميريا، شارك في 32 مباراة مسجلًا 16 هدفًا وصنع 3، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا ويلعب في 84 مباراة مسجلًا 47 هدفًا.

ومن ضمن هذه الأهداف، سجل الموسم الماضي 6 أهداف في 10 مباريات لعبها رفقة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

أما على مستوى الألقاب فقد حقق الدوري في أوروجواي في موسم 2017-2018، كما أنّه هداف الدوري البرتغالي عن الموسم المنتهي برصيد 22 هدفًا.